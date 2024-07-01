Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında
Temmuz ayının ilk haftasında gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Özellikle maaşlarına zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler, Kabine toplantısının tarihini merak ediyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı sonrası ilk toplantısını bu hafta yapacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde bir araya gelen Kabine, Kurban Bayramı sonrası ilk toplantısını 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek.