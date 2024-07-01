Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde bir araya gelen Kabine, Kurban Bayramı sonrası ilk toplantısını 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek.