Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında

Temmuz ayının ilk haftasında gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Özellikle maaşlarına zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler, Kabine toplantısının tarihini merak ediyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı sonrası ilk toplantısını bu hafta yapacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde bir araya gelen Kabine, Kurban Bayramı sonrası ilk toplantısını 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

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Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında - 2

GÖZLER KABİNE KARARLARINDA

Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor. 

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında - 3

Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Kabine kararlarında - 4

Son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı ardından araya bayram tatili girdi. Son toplantıda bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinildi.

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