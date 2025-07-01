Kabotaj Bayramı mesajları: Kabotaj Bayramı ne zaman?
Türkiye, tarihi bir dönüm noktası olan Kabotaj Bayramı’nı bugün büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor. Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini ve sektörel bağımsızlığını 99 yıldır gururla hatırlatıyor. Bu günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, "Kabotaj Bayramı mesajları" paylaşımında bulunuyor.
Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.