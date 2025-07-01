Kabotaj Bayramı ne zaman? (Kabotaj Bayramı mesajları)
Türkiye, tarihi bir dönüm noktası olan Kabotaj Bayramı’nı bugün büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor. Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini ve sektörel bağımsızlığını 99 yıldır gururla hatırlatıyor. 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk kara suları ve limanları üzerindeki taşımacılık hakkı tamamen Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere devredilmişti.
Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.