Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı, yurdun çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.Türkiye 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kara sularında mutlak bağımsızlığını kazandı. Peki, Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır?

Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi - 1

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır.

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi - 2

KABOTAJ BAYRAMI TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu.  Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye’nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.

Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi - 3

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi.

Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi - 4

1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Milletimiz denizlerde de egemenlik hakkını tüm dünyaya ilan etmiş ve bu tarih “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlamaya başlamıştır.

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