Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihi
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı, yurdun çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.Türkiye 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kara sularında mutlak bağımsızlığını kazandı. Peki, Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır.
Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.