Kabuğu ince, pişmesi kolay: Kış aylarının vazgeçilmez lezzetine yoğun ilgi

Simav'da yıllardır kestane satışı yapan İhsan Kahraman, satışların bereketli geçtiğini belirtti. Kahraman, "Simav kestanesinin kilosu 200-250 TL arasında. En belirgin özelliği nişastasının bolluğu ve tatlı bir aromaya sahip olması. Kabuğu ince, pişmesi kolay ve tadı gerçekten çok lezzetli. Vatandaşlarımız yesin diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.