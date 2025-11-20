Kabuğu ince, pişmesi kolay: Kış aylarının vazgeçilmez lezzetine yoğun ilgi
20.11.2025 10:22
İHA
Kütahya'nın Simav ilçesinde her yıl yaklaşık 2 bin ton üretilen meşhur Simav kestanesi, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya devam ediyor.
Özellikle soğuk kış gecelerinde tercih edilen kestane tezgahlarda yerini aldı. Coğrafi işaret tesciline sahip Simav kestanesi, hem bölge halkı hem de şehir dışından gelenler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Simav'da yıllardır kestane satışı yapan İhsan Kahraman, satışların bereketli geçtiğini belirtti. Kahraman, "Simav kestanesinin kilosu 200-250 TL arasında. En belirgin özelliği nişastasının bolluğu ve tatlı bir aromaya sahip olması. Kabuğu ince, pişmesi kolay ve tadı gerçekten çok lezzetli. Vatandaşlarımız yesin diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Simav kestanesinin yörede hem ekonomik hem kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken, satıcılar bu yılki rekoltenin tüketiciyi memnun edecek seviyede olduğunu ifade ettiler.