Kaçak akaryakıt fabrikası kurmuşlar: 8 gözaltı
DHA
Ankara'da atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
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1Ankara'da polis ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Kahramankazan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında atık yağdan kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi.
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2Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'kalıp yağı' adı altında karışımlı akaryakıt üreten ve bu karışımı akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü belirlenen fabrikayı takibe aldı.
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3Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu yapılan operasyonda, 66 bin 525 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
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4Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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