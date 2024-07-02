Kaçak avcılara 2,2 milyon lira ceza yağdı! 2,5 ayda 69 ton inci kefali ele geçirildi

Yasak başlamadan önce balığın korunması için eğitimler verildi, bu konuda vatandaşlar bilinçlendirildi. Komisyon toplantıları yapıldı ve bu toplantılarda alınan kararlar sahada uygulandı. Kaçak avcılara yönelik müdahaleler yapıldı. Bu yılki denetimlerde halkımızın daha da bilinçlendiğini gördük. Hatta kaçak avcılık yapanlara, vatandaşların müdahale ettiğine de şahit olduk. Bu da bizi sevindirdi" dedi.