Kaçak avcılara 2,2 milyon lira ceza yağdı! 2,5 ayda 69 ton inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle döndü. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında süren göç yolculuğunda, yavru inci kefallerinin de annelerinin izinden göle dönüş yolculuğu devam ediyor. 2,5 ayda yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 185 kişiye de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor. Tuzlu ve sodalı suda yaşayabilen inci kefalleri, bu dönemde neslini sürdürmek için gölden çıkıp, tatlı sulara göç ediyor.