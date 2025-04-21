Kaçak avcılara darbe: Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat devriyede

"KONTROL EDİLİYOR"

Görevli personelin Sarıyar Baraj Gölü'nde pek çok yasa dışı faaliyete müdahale ettiğini belirten Jandarma Üsteğmen Su, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğinin ana nedenleri endüstriyel atıklar, evsel atıklar, kurallara aykırı atık sahaları ve atık dökümü, tıbbi atıkların suya dökülmesi gibi eylemler. Devriye faaliyetlerinde başta bu hususları kontrol ediyoruz. Su üzerinde yağ tabakasının oluşup oluşmadığının kontrolü, sudaki renk ve koku değişimi, su ürünlerinin ölümü gibi şüphe uyandıracak durumlar titizlikle kontrol ediliyor. Suyu kirletecek her türlü eylem karada ve göl üzerinde devriyelerimiz vasıtası ile takip ediliyor. Hali hazırda 800 milyon metreküp su bulunan baraj gölünün hem elektrik üretimi hem de tarımsal sulamada çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."