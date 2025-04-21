Kaçak avcılara darbe: Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat devriyede
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Sarıyar Baraj Gölü'nde izinsiz avlananlara göz açtırılmıyor. Göle konuşlandırılan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı Timi, 7 gün 24 saat esasıyla görev yaparak yasa dışı faaliyetleri engelliyor.
Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, gölde önleyici kolluk devriyesi yaparak, kaçak avcılığı, yasa dışı su altı araştırmalarını ve çevre kirliliğine neden olabilecek eylemleri önlemek için çalışıyor.