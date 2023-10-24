Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası)

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.