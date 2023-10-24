Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası)
İstanbul Boğazı’nda kaçak avlanarak denize zulalanan 1,5 yon midye ele geçirildi. Denizin altına zulalanan çuval, kurbağa adam tarafından denizden çıkarılırken, kaçak avlama yapan 5 kişiye 41 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda kara kıllı midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Boğazı’nda yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapanlar suçüstü yakalandı.