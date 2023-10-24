Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası)

İstanbul Boğazı’nda kaçak avlanarak denize zulalanan 1,5 yon midye ele geçirildi. Denizin altına zulalanan çuval, kurbağa adam tarafından denizden çıkarılırken, kaçak avlama yapan 5 kişiye 41 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 1

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda kara kıllı midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Boğazı’nda yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapanlar suçüstü yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 2

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 3

Ekiplerin takibiyle bir teknenin yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi.

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 4

İBB Deniz Zabıta Amirliği su altı kamerası ile yapılan incelemede deniz altına zulalanan midyelerin yerleri tespit edildi.

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 5

Bunun üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği kurbağa adam ekipleri su altında çuval içinde doldurulmuş şekilde yaklaşık 1,5 ton olan kara kıllı midye dolu çuval çıkardı.

Kaçak avlayıp, İstanbul Boğazı’nda suyun altına zulaladılar (Boğazda kaçak midye avına para cezası) - 6

Canlı olan midyeler doğal yaşamına geri bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan tekne kaptanı dahil olmak üzere toplam 5 kişiye 41 bin 724 TL idari para cezası kararı uygulandı.
DAHA FAZLA GÖSTER