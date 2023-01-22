Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda Yunanistan’a gidecek olan otobüste denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, aracın üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu şahsı yakaladı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan gidecek olan otobüsün üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu, oteller bölgesi olan Talimhane’ye geldi.
Şahıslar burada yapılan kontrollerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi tarafından fark edildi.
Otobüsten aşağı indirilen şahıslar, polise teslim edildi.