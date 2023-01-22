Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı

Beyoğlu'nda Yunanistan'a giden bir otobüsün üzerinde gizlenen iki kaçak yakalandı.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 1

İstanbul Beyoğlu'nda Yunanistan’a gidecek olan otobüste denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, aracın üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu şahsı yakaladı.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 2

Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 3

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan gidecek olan otobüsün üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu, oteller bölgesi olan Talimhane’ye geldi.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 4

Şahıslar burada yapılan kontrollerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi tarafından fark edildi.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 5

Otobüsten aşağı indirilen şahıslar, polise teslim edildi.

Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 6
Kaçak göçmenler otobüsün üzerinde yakalandı - 7

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