Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı

Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 1

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. 

Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 2

14 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Otomobilde yapılan kontrolde, 3’ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.

Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 3

Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 4

13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 5
Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı - 6

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