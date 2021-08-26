Kaçak hacamat yaptırdı, ölümden döndü

İstanbul Aksaray'da hacamat yaptıran kadın evine döndükten sonra fenalaştı. Acile kaldırılan kadın tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis zilinin üzerinde sağlıkçı yazan daireye baskın yaptı, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak olduğu tespit edilen mekan mühürlenirken sağlık müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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DHA 26.08.2021 - 17:20

İstanbul Esenler'de emlakçılık yapan E.B. (35) bir süredir yaşadığı sağlık problemi için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat ve sülük tedavisi yaptırmaya karar verdi. Arkadaşının aynı tedaviyi yaptırdığı Fatih Aksaray'da tabelası da bulunmayan apartman dairesine gitti. İddiaya göre burada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı. Eve giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedavi gören kadın, daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, Fatih'te 6 katlı binaya gittiğinde her hangi bir tabela göremedi. Üçüncü katın zilindeki 'sağlıkçı' yazısından yola çıkan polis daireye baskın yaptı. Polis, içerideki iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürüldü.

Ekipler kaçak faaliyet gösteren adreste arama yaptı. Aramada çok sayıda ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat için kullanılan bardaklar olduğu belirlendi. Ayrıca buzdolabının içinde tedavide kullanılan sülükler ile zeytin gibi gıdaların yanı sıra çok sayıda ilaca rastlanıldı. Hacamat tedavisinde kullanılan materyaller polis merkezine götürüldü.

Evde bulunan 2 kişi de ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, hacamat işleminin yapıldığı yer Fatih Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"ZİLİNDE 'SAĞLIKÇI' YAZIYORDU, BEN ŞÜPHE ETTİM" Yaşadıklarını anlatan E.B. "Özel bir rahatsızlık sebebiyle, tavsiye üzerine Aksaray'da bir sağlık kuruluşu adı altında bir yere gittim. Zilinde sağlıkçı yazıyordu şüphe ettim. Orada çöp, kanlar, sülükler ve hacamatı yapanların elleriyle hastadan almaları dikkatimi çekti. Yine de deneme amaçlı yaptırdım. Herhangi bir belge göremedim. Yaptırdığım gibi baş dönmesi oldu" dedi.

"'ANNE BEN ÖLÜYORUM' DEDİM" Eve döndüğünde kanaması olduğunu fark eden E.B. "'Anne ben ölüyorum' dedim, sonrasında hiç bir şey hatırlamıyorum. Ambulans beni götürdü, gözümü hastanede açtım" diye konuştu.

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