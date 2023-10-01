Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı
İstanbul Eyüpsultan’da dubleks evlerinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift ile kendilerini belediyeye şikayet eden komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, dubleks evde yaşayan Rabia K.’nın nişanlısı Furkan K., silahını ateşledi. Kapıya isabet eden merminin parçalanması sonucu komşuları Yücel Çukurlu ve iki kızı hafif şekilde yaraladı. Gözaltına alınan Rabia K. ve Furkan K. tutuklandı.
Eyüpsultan’da kaçak kat kavgasında bir kişi komşularına ateş etti.
Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde ilçedeki İslambey Mahallesi’nde 4 katlı binada meydana geldi.