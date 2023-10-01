Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da dubleks evlerinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift ile kendilerini belediyeye şikayet eden komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, dubleks evde yaşayan Rabia K.’nın nişanlısı Furkan K., silahını ateşledi. Kapıya isabet eden merminin parçalanması sonucu komşuları Yücel Çukurlu ve iki kızı hafif şekilde yaraladı. Gözaltına alınan Rabia K. ve Furkan K. tutuklandı.

Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı - 1

Eyüpsultan’da kaçak kat kavgasında bir kişi komşularına ateş etti.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde ilçedeki İslambey Mahallesi’nde 4 katlı binada meydana geldi.

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Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı - 2

İddiaya göre; binanın 4’ncü katındaki dubleks dairede annesi Şeker K. ile birlikte yaşayan Rabia K., nişanlısı Furkan K. ile evlendikten sonra dairenin teras katında oturmak istedi.

Teras katının çevresini duvarla kapatarak daireye çevirmek isteyen Rabia K.’yı alt katındaki komşuları belediyeye şikayet etti.

Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı - 3

Bunun üzerine komşularının kapısını çalan Rabia K. ile nişanlısı Furkan K., komşuları Yücel Çukurlu ve ailesi ile tartışmaya başladı.

Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı - 4

Bu sırada Furkan K., yanındaki tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, kapının kenarına isabet etti.

Dağılan merminin parçaları, Yücel Çukurlu’nun eline, büyük kızının ayak parmağına ve küçük kızının beline isabet etti.

Kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı - 5

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise Rabia K. ile nişanlısı Furkan K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, tutuklandı.
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