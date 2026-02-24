Kaçak kazıda kaya parçası koptu. Hasar gören bina çökme noktasına geldi

Olayın ardından inşaatının temeli boşlukta kalan bina sahibi Erdal Varol, bir yandan inşaatının devam ettiğini, diğer yandan ise evine yerleştiği zamanda olayın yaşandığını ifade etti. Olayın öncesinde kepçe operatörünü uyardığını dile getiren Erdal Varol, yan parsellerinde izinsiz kazı yapıldığını ve başka parsellerin sınırlarına girdiklerini belirtti. Kendi parseline girdikleri an ikaz etmelerine rağmen kazıya devam ettiklerini anlatan Varol, altından toprağı kayan binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda ise endişeli.