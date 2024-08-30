Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Antalya, Rusya ve Ukrayna savaşının ardından her iki ülkeden de yoğun göç almıştı. Kentteki Rus ve Ukraynalıların kayıt dışı yaptıkları işler gündem olmuştu. Son olarak kentte Rus ve Ukraynalılara ait kaçak okul ve kreşler açıldığı ortaya çıktı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Ruslara ait 2 kaçak okula yönelik inceleme sonunda, kapatma kararı ve idari para cezası uygulandı. 3 kreş ve anaokulu için de Antalya Valiliği inceleme başlattı.
Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılı şubat ayında başlayan savaş sonrası, iki ülkeden yoğun göçün yaşandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Ruslara ait 2 kaçak okulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.