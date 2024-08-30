Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerde belirtilen iki kaçak Rus okulu dışında, Ukrayna ve Ruslara ait oyun evi adı altında üç kaçak anaokulu ve kreş haberleri ile ilgili Antalya Valiliği'ne bağlı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonunca işlem başlatılmış, iddianın doğruluğu halinde 5580 sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapılacaktır" denildi.