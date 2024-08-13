Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
Kayseri'de 7 yaşında bir çocuğun sağlık kabininde sünnet edilmesinin ardından cinsel organı kangren oldu. Küçük çocuğun cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kayseri'de dehşet verici bir olay yaşandı.
Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre; Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.
Burada çalışan sağlık memuru H.Ç., sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi.