Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu

"KÖKÜNDEN KESERİM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu." dedi.

3 gün sonra sağlık memuruna ulaştıklarını anlatan Y.B., doktorun "Çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dediğini dile getirdi.

Bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadıklarını da sözlerine ekleyen baba, "Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp 'Eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'Babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş. Ben de 'Çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim." diye konuştu.