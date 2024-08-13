Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu

Kayseri'de 7 yaşında bir çocuğun sağlık kabininde sünnet edilmesinin ardından cinsel organı kangren oldu. Küçük çocuğun cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu - 1

Kayseri'de dehşet verici bir olay yaşandı.

Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre; Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.

Burada çalışan sağlık memuru H.Ç., sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi.

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Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu - 2

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu eve gönderdi.

Küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu - 3

"KÖKÜNDEN KESERİM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu." dedi.

3 gün sonra sağlık memuruna ulaştıklarını anlatan Y.B., doktorun "Çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dediğini dile getirdi.

Bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadıklarını da sözlerine ekleyen baba, "Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp 'Eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'Babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş. Ben de 'Çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim." diye konuştu.

Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu - 4

Y.B. olayının devamını ise şöyle anlattı:

"Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp 'Polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim."

Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu - 5

DAHA ÖNCEDE 2 SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.

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