Kaçak villanın yıkımına yeni engel: Sadece teknekle ulaşılıyor

SADECE TEKNEYLE ULAŞILIYOR

Pandemi döneminde inşaatının büyük bölümü de tamamlanan villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Su, elektrik ve kara yolu olmayan villanın bulunduğu yarımadaya sadece tekneyle ulaşım sağlanabildiğinden elektrik enerjisi için güneş enerji sistemi, su ihtiyacı için de depo oluşturuldu.

Yapı kayıt belgesine göre 169 kapı numaralı bina 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleden oluştu.