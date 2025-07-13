Kaçak villanın yıkımına yeni engel: Sadece teknekle ulaşılıyor
Antalya'da pandemi döneminde denize sıfır inşa edilen kaçak villanın yıkım ihalesini alan firmanın SGK borcu nedeniyle sözleşme imzalayamadığı ortaya çıktı. Ayrıca mühürlü olması gereken villa kiraya verildi.
Antalya Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda, "Ziyat Koyu" olarak adlandırılan bölgede, "kaçak yapı" statüsündeki iki katlı yapı, yaklaşık 15 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı.