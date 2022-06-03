Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı

Tatil bölgesi Fethiye'deki kaçak yapılar belediye ekiplerinin takibinde. Ünlü Çalış Plajı'ndaki kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.06.2022 - 15:30

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 1

Muğla'nın ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımlarına başlandı.

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 2

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı sahilinde kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen işletmelere ilişkin yasal süreç tamamlandı.

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 3

Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 4

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 5

Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Kaçak yapılara kepçe: Tatil cennetinde yıkım başladı - 6

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