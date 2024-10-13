Kaçakçılara göz açtırılmadı: Kilolarca uyuşturucu madde ve 24 milyon lira değerinde elektronik sigara

ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin diğer operasyonu elektronik sigara kaçakçılarına yönelik oldu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen iki TIR, ekipler tarafından yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine yönlendirildi.

Araçlar üzerinde yapılan arama sonucunda, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin adet kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon TL değerinde olan elektronik sigaralara el konuldu.



Gümrük Muhafaza ekipleri son olarak zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirdi. Başarılı operasyonlar sonucunda 80 kilogram kokain ele geçirildi.



Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.