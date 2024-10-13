Kaçakçılara göz açtırılmadı: Kilolarca uyuşturucu madde ve 24 milyon lira değerinde elektronik sigara
Tivaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda kilolarca uyuşturucu madde ve 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rekor bir uyuşturucu yakalamasına daha imza attı.