Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

İHA 31.07.2020 - 10:44

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 1
Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 2
Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 3
Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 4
Bahçelievler Mahallesi'ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 5

"GEL GÜZEL KIZIM, GEL KURBAN OLDUĞUM"

Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 6
Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi.
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 7
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 8
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 9
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 10
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 11
Kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum - 12

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