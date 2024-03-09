Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini basarak uzun namlulu silahla dehşet saçtı. Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldüren Oral, anne Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 1

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından Bitlis'ten kadın cinayeti haberi geldi.

Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı.

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Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 2

Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi.

Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 3

AİLEYİ KATLETTİ

İnceyol’un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürdü.

Anne Nermin İnceyol ise ağır yaralandı.

Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 4

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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