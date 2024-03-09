Kaçırdığı kızın evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesinde Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini basarak uzun namlulu silahla dehşet saçtı. Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldüren Oral, anne Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından Bitlis'ten kadın cinayeti haberi geldi.
Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı.