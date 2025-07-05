Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış

"UÇAĞI GÖRÜNCE HERKES KOŞMAYA BAŞLADI"

Uçak enkazına ulaşan ekipten KDRK üyesi dağcı Ali Yılmaz, yaşananları anlattı.

Yılmaz, 8 saat süren yürüyüşün ardından enkaza ulaştıklarını dile getirerek, "Çok zor koşullar vardı. Uçağın düştüğü yeri bize koordinat olarak bildirmeye çalıştılar. Biz yaklaşık 8 saat yürüyerek arama yaptık. Sabah gün aydınlandığında işimizi daha kolaylaşır diye düşünüyorduk ama hava ve sisten dolayı işimiz kolaylaşmadı." dedi.

Bu sırada kar, dolu ve bazı dönemler yağışların devam ettiğinden bahseden Yılmaz, "Toplam 16 kişiydik. KDRK, JAK ve İDAK ekipleri vardı. Bulduğumuz anda önümüzde Hüsnü Kan vardı, öncü olarak gidiyordu. Aramızda yaklaşık 4-5 dakika gibi bir mesafe vardı. Onun fiziki durumu daha iyi olduğu için öncü olarak onu göndermiştik." diye konuştu.