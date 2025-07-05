Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış

Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yolcunun "Yükselmemiz lazım" dediği pilotun "Problem olmaz, geçeriz burayı" dediği belirlendi.

Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış - 1

Sivil havacılık tutkunu olan emekli elektrik mühendisi amatör pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize-Artvin Havalimanı'na doğru seyrettiği sırada, Rize-Erzurum sınırındaki Kaçkar Dağları yakınlarında kaza kırıma uğradı.

Demirci olay yerinde hayatını kaybetti, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış - 2

Ağır yaralanan Kaya ile yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a götürüldü.

Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Hicran Kaya tedavi altına alınırken pilot Demirci'nin cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği İstanbul’da toprağa verildi.

Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış - 3

ANZER'DEN ÇIKIP YÜRÜDÜ

Diğer yandan arama çalışmalarına ilişkin yeni ayrıntılar çıktı.

Erzurum-Rize-Bayburt sınırında yürütülen çalışmalara katılan 16 kişilik grubun öncüsü KDRK üyesi dağcı Hüsnü Kan, Anzer Yaylası'ndan yaya olarak yola çıkıp JAK, İDAK ve KDRK üyelerinden 5 dakika önce kaza noktasına ulaştı.

O anları kayıt altına alan Kan, uçak içerisindeki yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştı.

Görüntülerde; yürüyerek ulaştığı enkazda, dağcının "Uçağa ulaştık. Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Bilinciniz yerinizde mi? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık." ifadeleri kameraya yansıdı.

Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış - 4

"UÇAĞI GÖRÜNCE HERKES KOŞMAYA BAŞLADI"

Uçak enkazına ulaşan ekipten KDRK üyesi dağcı Ali Yılmaz, yaşananları anlattı.

Yılmaz, 8 saat süren yürüyüşün ardından enkaza ulaştıklarını dile getirerek, "Çok zor koşullar vardı. Uçağın düştüğü yeri bize koordinat olarak bildirmeye çalıştılar. Biz yaklaşık 8 saat yürüyerek arama yaptık. Sabah gün aydınlandığında işimizi daha kolaylaşır diye düşünüyorduk ama hava ve sisten dolayı işimiz kolaylaşmadı." dedi.

Bu sırada kar, dolu ve bazı dönemler yağışların devam ettiğinden bahseden Yılmaz, "Toplam 16 kişiydik. KDRK, JAK ve İDAK ekipleri vardı. Bulduğumuz anda önümüzde Hüsnü Kan vardı, öncü olarak gidiyordu. Aramızda yaklaşık 4-5 dakika gibi bir mesafe vardı. Onun fiziki durumu daha iyi olduğu için öncü olarak onu göndermiştik." diye konuştu.

Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış - 5

OLAY ANI

Yaralı olarak kurtarılan Hicran Kaya'yı hayatta tutanın uçak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz helikopter gelene kadar kazazedeyi uçaktan çıkarmadık." diyerek bölgenin soğuk olduğunu dile getirdi.

"Eğer uçaktan çıkmış olsaydı yüzde 99 hipodermiyle girerdi." diye konuşan Yılmaz, "Sıfırın altında bir soğuk vardı. Biz bile dururken çok üşüdük." dedi.

ÇOK ALÇAKTAN UÇURMUŞ

Dağcı Ali Yılmaz, "Yaralı konuşabiliyordu. Durumu iyiydi. Mental olarak da iyiydi. Bize uçağın düşüş anını anlattı. Pilot, uçağı biraz alçaktan uçurmuş. Pilota, 'Çok alçaktan gidiyoruz. Biraz yükselmemiz lazım' demiş. Pilot, 'Problem olmaz, geçeriz burayı sıkıntı olmaz' demiş. Öyle sisin içerisine girmişler. Sisin içine girdikten sonra da kaza gerçekleşmiş." dedi.

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