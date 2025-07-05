Kaçkar Dağı'nda düşen uçak: Yolcu pilotu uyarmış
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yolcunun "Yükselmemiz lazım" dediği pilotun "Problem olmaz, geçeriz burayı" dediği belirlendi.
Sivil havacılık tutkunu olan emekli elektrik mühendisi amatör pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize-Artvin Havalimanı'na doğru seyrettiği sırada, Rize-Erzurum sınırındaki Kaçkar Dağları yakınlarında kaza kırıma uğradı.
Demirci olay yerinde hayatını kaybetti, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralandı.