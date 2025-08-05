Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu
Rize'de Kaçkar Dağlarında 25 yıl çobanlık yaptıktan sonra aldığı akademik eğitiminin ardından öğretim görevlisi olan Hikmet Haberal, Karadeniz Bölgesini'nin turizm potansiyelinin arttırılması için çabalıyor.
Rize'nin Pazar ilçesinde 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan ailede dünyaya gelen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağlarında 25 yıl çobanlık yaptıktan sonra akademik eğitimini tamamladı. Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Haberal, Karadeniz'deki yayla kültürü ve yayla turizminin gelişmesi için çalışma yürütüyor.
Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin gibi illerin tabiat turizmi master planını çıkartan Haberal, Kastamonu Üniversitesinde göreve başladıktan sonra, 176 faaliyette bulunarak turizm potansiyelini çıkartmaya çalıştıklarını dile getirdi. Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz bölgelerini kapsayan Paflagonya Rotası üzerinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Haberal, yaptıkları alışmanın tamamlanmasıyla Lidya ve Frigya rotasına alternatif turizm rotası oluşacağını dile getirdi.
25 yıl dağlarda yaylacılık ve hayvancılık yaptığını söyleyen Haberal, "Lakabım Kaçkarların çobanıdır. Kaçkarlarda adım atmadığım, basmadığım yer yoktur. Biz de dağ keçileri gibi dağları gezdik, o dağların envanterini çıkardık, kitaplarını yazdık ve o dağlarda alan kılavuzluğu yaptım, kendilerine rehberlik ettim. Buzul göllerinin etrafında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen, yurtdışından gelen insanların bana takmış olduğu bir lakaptır. Bana bu ismi adlandırdılar. 'Tam bir çoban gibisin' dediler. Bulunduğum bölgede Kaçkarlardı, lakabım da Kaçkarların çobanı olarak kaldı. O gün bugündür ben, bana atfettikleri bu isimle gurur duyuyorum. Çünkü ata mesleğimiz bizlerin çobanlıktır. Biz böyle gördük, gelecek nesillere de böyle bırakacağız. Türkiye'nin dört bir köşesi bizimdir, gitmediğimiz, ayak basmadığımız yer bizim değildir. Kastamonu'da 4 yılımı tamamladım" dedi.