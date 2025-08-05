Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu

Şu anda Paflagonya Rotası üzerinde bilimsel çalışma yürüttüklerini söyleyen Haberal, "Bartın'dan başlayıp Sinop'a kadar olan bölgeyi tamamladık. Bunun makalesi yazım aşamasında. Amacımız Samsun'dan, Amasya'ya kadar Lidya ve Frigya yoluna alternatif bir turizm rotası haline getirip Türkiye'deki turizm ve dünya genelindeki doğa severlere, tabiat yürüyüşçülerine bunları kazandırmak istiyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Çankırı ve Kastamonu Paflagonya rotası ve burada inanılmaz Jeopark alanları var. Bunları ben tespit ettim ve ilgili kurumlara dosyamı sundum. Özellikle en çok yapmış olduğumuz çalışmalar Valilikler ile Kültür ve Turizm Müdürlüklerini ilgilendiriyor. Bu çıkardığımız envanterleri onlara teslim ediyorum. Gerisi tabii ki onlara kalmış. Ben, var olup da ortaya çıkarılmayan birçok antik kenti, kanyonu keşfettik ve kayıt altın aldık. Ben arkeolog değilim ya da botanikçi değilim ama nerede hangi böcek ne zaman çıkar, çiçek ne zaman açar, ne zaman solar, 4 mevsim açan çiçekleri bilirim. Nerede antik kent var, nerede kaya mezarları var bulurum ama ben, bunları bulup ilgili kurumlara teslim ediyorum. Benim en çok ihtiyacım olan bir botanikçi, bir arkeolog, sanat tarihçisi yanımda olsun bu coğrafyadaki bütün envanteri ülkenin hizmetine sunayım, Kastamonu'nun hizmetine sunayım" şeklinde konuştu.



Kastamonu'nun önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Haberal, "Biz, bölgeyi turizme kazandırırken koruyup, kollayıp, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Allah vergisi olan bu tabiat harikası coğrafyamızdan faydalanacağız ama bizden sonraki nesillere de bırakacağız. Rektörümüzün bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kastamonu, Ilgaz Dağı ile Küre Dağları Milli Parkı ile tarihi İstiklal Yolu Milli Parkına sahip. Üç milli parkı bulunan ender bir ilimiz. İstiklal Yolu Milli Parkı, tarihe tanıklık etmiş, Balkan, Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarından toprakları hiç işgal görmemiş olmasına rağmen şehit vermiş bir coğrafyadayız. Ülkenin bugünkü durumuna çok büyük katkısı olan bir ildeyiz. Bu var olan değerleri ülkenin turizmine, ülkenin buradaki kaynak değerlerini, yani var olup insanların bilmediği değerleri turizme kazandırmak, Ilgaz Dağını 4 mevsim turizm yapılabilir hale getirmek istiyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'de 3 bin 300 rakımdaki yaylalara günde 200-300 tane minibüslerle insanlar taşınıyor. Ancak yaz sezonunda dahi Ilgaz Dağına bakınca hiç bir tane tur çıkmıyor. Amacımız Ilgaz Dağını 4 mevsim turizm yapılabilir hale getirmek" ifadelerini konuştu.



