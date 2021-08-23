Kadavra köpekleri su altında sekiz ceset buldu

İHA 23.08.2021 - 16:49
Köpeklerin su dolu bir bodrum katında da tepki verdiklerini söyleyen Biyen, "Orada 1 gün suyun tahliyesinin olmasını bekledik. Çünkü buradan çıkan sonuç bizler için çok önemliydi. Köpeğimiz suda tepki verdi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 1 gün sonra köpeğimizin tepki verdiği noktadan 3 tane cansız bedene ulaşıldı" diye konuştu.
Kadavra köpeğiyle çalışırken birçok koku ile de beraber çalıştıklarını aktaran Biyen, "Köpeğimiz farklı kokulara aşina olduğu için yanlış bir yere tepki vermesi olağan bir şey değil. Şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Köpeğimiz eğer su da tepki veriyorsa mutlaka o bölgede ceset kokusu almıştır. Suya lağım karışmıştır veya farklı kokular karışmıştır. Köpeğin bilinç altında sadece ceset kokusu var. Başka kokulara yönelmiyor" şeklinde konuştu.