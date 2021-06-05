Kaddafi'nin uçağı İstanbul'da

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı olarak bilinen Airbus A340 tipi Libya devlet uçağı bakım için İstanbul’a geldi.

Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya’ya geri gönderilen uçak Libya’da istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa’ya gönderilmiş ve 2014'ten bu yana ülkenin güneyindeki Perpignan Havalimanı'nda bulunuyordu.