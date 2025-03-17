imsakiye

Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

Kademeli emeklilik yasasıyla ilgili son durum, 1999 yılının eylül ayı sonrasında emekli olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2023 yılında hükümet tarafından yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar ise Meclis'e sunulan yeni kanun tekliflerini yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi? - 1

Kademeli emeklilik çıkacak? Sorusunun yanıtı, 1 gün ile EYT'li olamayan ve prim gün sayıları değişen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi? - 2

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.

Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi? - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”

Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi? - 4

CEVDET AKAY'DAN KANUN TEKLİFİ

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

DAHA FAZLA GÖSTER