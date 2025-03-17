Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?
Kademeli emeklilik yasasıyla ilgili son durum, 1999 yılının eylül ayı sonrasında emekli olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2023 yılında hükümet tarafından yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar ise Meclis'e sunulan yeni kanun tekliflerini yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?
Kademeli emeklilik çıkacak? Sorusunun yanıtı, 1 gün ile EYT'li olamayan ve prim gün sayıları değişen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?