Kademeli emeklilik yasasında son durum 2025: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

Kademeli emeklilik çıkacak? Sorusunun yanıtı, 1 gün ile EYT'li olamayan ve prim gün sayıları değişen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?