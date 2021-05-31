Kademeli normalleşme başlıyor: 8 maddede yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. İşte madde madde kademeli normalleşme dönemi...

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 21:42

1- SOKAK KISITLAMALARI ESNETİLDİ Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

2- RESTORAN VE KAFELER 07-21 ARASI AÇIK Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

3- YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR 1 Haziran itibarıyla ilkokullarda, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacak. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak geçiliyor.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak

4- KAHVEHANE VE HALI SAHALAR PAZAR HARİÇ AÇIK Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

5- SPOR SALONLARI AÇILIYOR Spor salonları da Pazar günleri hariç belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyet gösterebilecek.

6- ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.

7- DÜĞÜN VE NİKAHLAR SERBEST Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

8- KAMUDA ESNEK MESAİ SÜRECEK Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.