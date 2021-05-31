Kademeli normalleşme başlıyor: 8 maddede yeni dönem

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 21:42
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.
1 Haziran itibarıyla ilkokullarda, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacak.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak geçiliyor.