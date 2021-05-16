Kademeli normalleşme başlıyor! İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Ramazan öncesinde olduğu gibi akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre haftasonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.