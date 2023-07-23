Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı

Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız’ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından zarar verildiğini iddia etti. Berkan Y.’nin mezardaki taşları etrafa saçtığını söyleyen acılı anne, “Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor.” dedi.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 1

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir AVM’de yaşamına son veren Kader Yıldız’ın annesi, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından zarar verildiğini öne sürdü.

Beylikdüzü'nde 8 Eylül 2022 günü saat 18.15 sıralarında alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, iki ayrı kişi ile aldatıldığını iddia etti.

Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.’nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istemişti.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 3

Anne Yıldız, şimdi de Berkan Y.’nin kızının mezarına zarar verdiğini iddia etti.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 4

Geçen Kurban Bayramı’nın ilk günü kızının mezarına gittiğini söyleyen anne, mezarın üzerine bulunan mozaiği bozup dağıtarak çiçek ekildiğini söyledi.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 5

Yıldız, “Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden.” diye konuştu.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 6

Kızının mezarı başında gözyaşları döken anne, Berkan Y.'nin diktiği çiçekleri sökerek attı.

Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 7
Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı - 8
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