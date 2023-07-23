Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı

Yıldız, “Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden.” diye konuştu.