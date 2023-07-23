Kader’in mezarına kim zarar verdi? Acılı anne eski sevgilisini suçladı
Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız’ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından zarar verildiğini iddia etti. Berkan Y.’nin mezardaki taşları etrafa saçtığını söyleyen acılı anne, “Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor.” dedi.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir AVM’de yaşamına son veren Kader Yıldız’ın annesi, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından zarar verildiğini öne sürdü.
Beylikdüzü'nde 8 Eylül 2022 günü saat 18.15 sıralarında alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.