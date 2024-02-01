KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu

İzmir'de Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyen B.K., evine gelen polis ekibi tarafından Emniyet'e götürülerek ifade verdi. Eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilen kadın, iddiaya göre kendisini evine bırakan polis memurundan apartmanı kontrol etmesini istedi. B.K., bu sırada memurun beylik tabancasını aldı ve kapı girişinde polisi vurdu. Kadın gözaltına alınırken, polisin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan B.K., polisi kendisine saldırdığı için vurduğunu öne sürdü.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 1

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 2

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine KADES uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K., daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 3

ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

B.K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'inci katındaki dairesine kadar götürdü.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 4

B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı ve ateş ederek polisi belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 5

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE ''POLİS VURULDU'' İHBARLARI YAPILDI

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda ''Polis vuruldu'' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 6

POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 7

Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 8

SOSYAL MEDYADAN ''POLİSİ VURDUM'' PAYLAŞIMI

Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu iddia ettiği sözleri yer aldı.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 9

Ayrıca, B.K.'nın paylaşımlarında Emniyet'e götürülerken polis memurlarını çektiği ve Emniyet'te ifade verirken de kaydettiği görüntüleri yayınladığı görüldü.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 10

B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 11

POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru S.A.'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.A.'nın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 12
KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu - 13
DAHA FAZLA GÖSTER