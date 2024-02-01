KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu

SOSYAL MEDYADAN ''POLİSİ VURDUM'' PAYLAŞIMI

Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu iddia ettiği sözleri yer aldı.