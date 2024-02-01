KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
İzmir'de Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyen B.K., evine gelen polis ekibi tarafından Emniyet'e götürülerek ifade verdi. Eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilen kadın, iddiaya göre kendisini evine bırakan polis memurundan apartmanı kontrol etmesini istedi. B.K., bu sırada memurun beylik tabancasını aldı ve kapı girişinde polisi vurdu. Kadın gözaltına alınırken, polisin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan B.K., polisi kendisine saldırdığı için vurduğunu öne sürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı.