imsakiye

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye başkanı kimdir? Kadıköy Belediye başkan adayları

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediyesi Başkanı kimdir? Kadıköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kadıköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları..

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye başkanı kimdir? Kadıköy Belediye başkan adayları - 1

KADIKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Kadıköy Belediyesini  201.646 alınan oy ve %65.99 oy oranı ile CHP adayı Şerdil Dara Odabaşı  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %65.99
  • AK Part i%19.54
  • İyi Parti %12.66
  • Saadet Partisi %0.59
  • DSP %0.44
  • Vatan Partisi %0.35
  • Diğer %0.42

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye başkanı kimdir? Kadıköy Belediye başkan adayları - 2

KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kimdir?

1973 yılında Şanlıurfa’da doğan Şerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Deneme Lisesi’nden mezun oldu. 2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü. Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası’na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi’nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012’de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın’ın İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yönetimde CHP İstanbul İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, başta Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Fenerbahçe kulüp üyelikleri olmak üzere birçok sivil toplum örgütüyle yakın çalışmalar içinde oldu.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye başkanı kimdir? Kadıköy Belediye başkan adayları - 3

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • VELİ ARSLAN
  • MESUT KÖSEDAĞI
  • FATİH MEHMET MAÇOĞLU
  • YÜCEL DİLBER
  • NURDOĞAN BABADAĞ
  • KÜBRA DURSUN
  • ŞAKİR AYGÖL
  • FAHRETTİN EROĞLU
  • SEMİH BAKIR
  • BARIŞ KAZANCI
  • LEVENT METİN
  • VEYSİ ESKİ
  • TUĞRUL KİHTİR
  • PINAR AKBİNA KARAMAN
  • NURCAN SABUR
  • HASAN AYDIN
  • NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ
  • DEVRAN AYDOĞAN
  • ALİ KEMAL ÇAMUR
  • FATİH ÖZGÜR
  • DOĞAN ERGÜN
  • ESİN AYDEMİ
  • RECEP YILMAZ
  • MEHMET ÇEVİK



 

 

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye başkanı kimdir? Kadıköy Belediye başkan adayları - 4

İSTANBUL İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!


TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları
Ataşehir Seçim Sonuçları
Bağcılar Seçim Sonuçları
Arnavutköy Seçim Sonuçları
Avcılar Seçim Sonuçları
Bahçelievler Seçim Sonuçları
Bakırköy Seçim Sonuçları
Başakşehir Seçim Sonuçları
Bayrampaşa Seçim Sonuçları
Beşiktaş Seçim Sonuçları
Beykoz Seçim Sonuçları
Beylikdüzü Seçim Sonuçları
Beyoğlu Seçim Sonuçları
Büyükçekmece Seçim Sonuçları
Çatalca Seçim Sonuçları
Çekmeköy Seçim Sonuçları
Esenyurt Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
Eyüpsultan Seçim Sonuçları
Kağıthane Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
Güngören Seçim Sonuçları
Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
Sultangazi Seçim Sonuçları
Tuzla Seçim Sonuçları
Ümraniye Seçim Sonuçları
Üsküdar Seçim Sonuçları
Zeytinburnu Seçim Sonuçları


DAHA FAZLA GÖSTER