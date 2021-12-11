Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için İBB ekipleri çalışma başlattı.

Haberler - DHA 11.12.2021 - 10:34

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 1

'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 2

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 3

Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 4

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 5

Sahilde spor yapan kişi de, "Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu. 

Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 6
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 7
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 8
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 9
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER