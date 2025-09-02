Kadıköy'de 15 saate varan su kesintisi (İSKİ kesintilerin sona ereceği saati paylaştı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy’de yürütülecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül Salı ile 3 Eylül Çarşamba günleri arasında bazı mahallelerde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül Salı ile 3 Eylül Çarşamba günleri arasında bazı mahallelere belirli saatlerde su verilemeyeceğini duyurdu.

Bakım ve yenileme çalışmaları Koşuyolu Mahallesi, Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi ve Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde yürütülecek. Bu nedenle Kadıköy’ün farklı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

21.00 – 08.00 saatleri arasında su alamayacak mahalleler:

Caferağa
Osmanağa
Rasimpaşa
Zühtüpaşa
Fenerbahçe

21.00 – 12.00 saatleri arasında su alamayacak mahalleler:

Acıbadem
Koşuyolu
Hasanpaşa
Eğitim
Fikirtepe
Dumlupınar
Merdivenköy

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun belirtilen bölgelere yeniden verileceğini belirtti. Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması istendi.

ÜLKE GENELİNDE ZAMAN ZAMAN SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle tam doluluğa ulaşamayan barajlar, bu yılın 8 ayında da beklediği yağışları alamadı. Yetersiz yağışlarla beraber iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim barajlardaki su seviyelerine olumsuz yansıdı.

 Baraj doluluk verilerine göre yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve artan tüketim, şebekede ek yük oluşturdu. Bu nedenle hem suyun dengeli dağıtımı hem de arızaların önüne geçmek amacıyla ülke genelinde planlı kesintiler uygulanıyor.

