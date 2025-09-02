Kadıköy'de 15 saate varan su kesintisi (İSKİ kesintilerin sona ereceği saati paylaştı)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy’de yürütülecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül Salı ile 3 Eylül Çarşamba günleri arasında bazı mahallelerde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül Salı ile 3 Eylül Çarşamba günleri arasında bazı mahallelere belirli saatlerde su verilemeyeceğini duyurdu.