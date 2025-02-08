Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu hayatını kaybetti

Burada kendisine laf atan iki çocukla arasında tartışma çıktı, tartışma saldırıya dönüştü. Önce bir çocuk tarafından bıçaklandı. Ardından da yere düştüğünde diğer çocuk tarafından tekmelendi.



Saldırı güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Minguzzi, saldırıda akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 2 haftadır yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.