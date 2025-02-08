Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu hayatını kaybetti
İstanbul’da ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu, iki hafta önce arkadaşlarıyla gittiği alışverişte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi..
15 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alışverişe gitti, tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastenede 2 haftadır yaşam mücalesi veren Mattia Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.