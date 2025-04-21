Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar

İstanbul'da internet üzerinden cinsel içerikli videolar yayınlayıp, Kadıköy'de yılbaşı öncesinde bilet satarak BDSM partisi düzenleme hazırlığı yapanlara yönelik açılan dava görüldü. İki kişinin 11'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat kararı alındı.

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 1

İstanbul'da biletli BDSM partisi düzenleyenlere yönelik açılan dava karara bağlandı.

Davaya ilişkin soruşturma geçen yıl 28 Aralık günü yapılan bir operasyonla başladı.

Polis, kendilerine "Kinky Turkey" adı veren gruba yönelik bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınanlara yönelik iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 2

"CİNSEL FANTEZİLER İÇEREN FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİ"

İddianamede etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi.

PARTİYE 23 KİŞİ KATILACAKTI

Etkinliği düzenleyen Laden S. ve Tolga T.'nin daha önce Beyoğlu’nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.
Düzenlenen partiye, Laden S ve Tolga T.’nin yanı sıra 23 kişinin katılımcı olduğu iddianamede yer aldı.

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 3

TİTREŞİMLİ TASMA, ELDİVEN, ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede ele geçirilen materyallerin, çeşitli BDSM ekipmanları, bir adet titreşimli elektronik tasma, iki adet bel ve sırt korsesi, iki adet eldiven, iki adet tasma zincir, iki adet bel kemeri, beş adet bağlama halatı, bir adet boyunduruk, iki adet bağlama zinciri, bir adet oyun çarkı, dört adet maske, iki adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı.

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 4

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı yaptıkları ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin dava bugün karara bağlandı. 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Tolga T. ve Laden S. katıldı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 5

"SOSYALLEŞMEK ÜZERİNE BİR PARTİYDİ"

Tutuksuz sanık Tolga T. savunmasında, söz konusu sayfanın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti. Sanık, Laden S.'nin hesapla bir ilgisi olmadığını anlattı.

Parti organizasyonunu da kendisinin ayarladığını anlatan Tolga S., "Partide alenen cinsel ilişki yaşanmadı. Ben sadece yılbaşı partisi organizasyon yaptım. Sosyalleşmek ve yemek yeme üzerine bir partiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar - 6

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tutuksuz sanık Laden S. ise savunmasında, "Cinsel ilişkiye dair bir paylaşımımız yok. Partide de öyle bir durum olmadı." dedi. Suçlamaları kabul etmediğini anlatan Laden S., "Partiyi ben organize etmedim. Partide cinsel ilişkide yaşanmadı. Blursuz görüntülerde de anlaşılacaktır." diye konuştu.

Sanık avukatları ise soruşturma aşamasında yapılan arama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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