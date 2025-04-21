Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar
İstanbul'da internet üzerinden cinsel içerikli videolar yayınlayıp, Kadıköy'de yılbaşı öncesinde bilet satarak BDSM partisi düzenleme hazırlığı yapanlara yönelik açılan dava görüldü. İki kişinin 11'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat kararı alındı.
İstanbul'da biletli BDSM partisi düzenleyenlere yönelik açılan dava karara bağlandı.
Davaya ilişkin soruşturma geçen yıl 28 Aralık günü yapılan bir operasyonla başladı.
Polis, kendilerine "Kinky Turkey" adı veren gruba yönelik bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınanlara yönelik iddianame hazırlandı.