Kadıköy'de biletli BDSM partisi davasında karar

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tutuksuz sanık Laden S. ise savunmasında, "Cinsel ilişkiye dair bir paylaşımımız yok. Partide de öyle bir durum olmadı." dedi. Suçlamaları kabul etmediğini anlatan Laden S., "Partiyi ben organize etmedim. Partide cinsel ilişkide yaşanmadı. Blursuz görüntülerde de anlaşılacaktır." diye konuştu.

Sanık avukatları ise soruşturma aşamasında yapılan arama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.