Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza
İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına girerek durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
İstanbul Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil, caddeyi birbirine kattı.
Kaza, dün gece geç saatlerde 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi.İddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı.