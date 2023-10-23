Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza

İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına girerek durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 1

İstanbul Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil, caddeyi birbirine kattı.

Kaza, dün gece geç saatlerde 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 2

Çarpmayla hareket eden park halindeki otomobil ise kamyonetin altına girerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 3

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada sesi duyarak balkona çıktığını söyleyen Aras Tosun, “Çok büyük bir gürültü duydum. Balkona çıktığımda 2-3 aracın birbirine girdiğini gördüm.” diye konuştu.
Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 4

Bir kişinin yaralandığı ve park halindeki kamyonetin havalandığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 5

Görüntülerde hızla gelen otomobiln park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Kadıköy’de caddeyi birbirine katan kaza - 6

Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle yanındaki kamyonetin altına girerek havalanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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