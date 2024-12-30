Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı

İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların dört suç kaydı bulunan T.T. ile iki suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.

Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy’de bir kafede yılbaşı öncesi cinsel içerikli parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.