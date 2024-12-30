Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı

İstanbul’da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy’de bir adreste yılbaşı öncesi parti düzenleme hazırlığı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında iki organizatörün de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisi tutuklanırken, evden çıkan kafes ve kırbaç gibi eşyalara el konuldu.

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 1

İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların dört suç kaydı bulunan T.T. ile iki suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.

Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy’de bir kafede yılbaşı öncesi cinsel içerikli parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 2

İNTERNETTEN BİLET SATTILAR

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi.

Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 3

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 4

Operasyonda iki organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 5

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de eve parti baskını: İki organizatör tutuklandı, evden kafes ve kırbaçlar çıktı - 6

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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