Kadıköy'de genç kadını kolonya döküp yaktı, istenen ceza belli oldu

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Geriş, D.Y. ile yaklaşık 1,5 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "Kendisi uyuşturucu madde kullanıyordu ancak sevgili olduktan sonra benim de mücadelemle uyuşturucuyu bırakmak için AMATEM'de tedavi gördü. Gözde Yılmaz, D.Y.'nin arkadaşıdır. Tekrardan D.Y.'yi uyuşturucuya alıştırdı. Bunu bana D.Y. kendisi söylemişti." iddiasında bulundu.

Olay günü müştekinin yanına sevgilisine uyuşturucu vermemesi yönünde konuşmak için gittiğini öne süren Geriş, olay yerine giderken kendisinin de alkollü olduğunu, elinde içki olduğunu düşündüğü bir içeceğin bulunduğunu ifade etti.

Geriş, müştekiyle konuşmaya çalışırken alaycı tavrına ve sevgilisine uyuşturucu vermesine sinirlenip elindeki sıvıyı üzerine döktüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Elimdeki sıvıyı Gözde'nin üzerine döktüm. Daha sonra çakmağımı ateşledim. Ben döktüğüm sıvı maddenin içerisinde yanıcı bir madde olduğunu ve Gözde'nin yanacağını düşünmedim. Amacım ve kastım da bu değildi. Alkollü olmam ve Gözde'nin D.Y.'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum."