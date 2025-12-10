Kadıköy'de genç kadını kolonya döküp yaktı, istenen ceza belli oldu
10.12.2025 11:47
DHA
Kadıköy'de Gözde Yılmaz'ın yüzüne yanıcı madde döküp ateşe veren doktor asistanı tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'e istenen hapis cezası belli oldu.
Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi.
Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doktor asistanı tutuklu sanık Sibel Arya Geriş hakkında düzenlenen iddianamede, olayın ardından yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmı yanan müştekinin kurtulmak için olanak bulamadığı belirtildi.
Alınan Adli Tıp Kurumu raporunda Yılmaz'ın 2. derecede yanıkları olduğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durumunun ise bulunmadığı aktarıldı.
UYUŞTURUCU İDDİASI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Geriş, D.Y. ile yaklaşık 1,5 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "Kendisi uyuşturucu madde kullanıyordu ancak sevgili olduktan sonra benim de mücadelemle uyuşturucuyu bırakmak için AMATEM'de tedavi gördü. Gözde Yılmaz, D.Y.'nin arkadaşıdır. Tekrardan D.Y.'yi uyuşturucuya alıştırdı. Bunu bana D.Y. kendisi söylemişti." iddiasında bulundu.
Olay günü müştekinin yanına sevgilisine uyuşturucu vermemesi yönünde konuşmak için gittiğini öne süren Geriş, olay yerine giderken kendisinin de alkollü olduğunu, elinde içki olduğunu düşündüğü bir içeceğin bulunduğunu ifade etti.
Geriş, müştekiyle konuşmaya çalışırken alaycı tavrına ve sevgilisine uyuşturucu vermesine sinirlenip elindeki sıvıyı üzerine döktüğünü aktararak, şunları kaydetti:
"Elimdeki sıvıyı Gözde'nin üzerine döktüm. Daha sonra çakmağımı ateşledim. Ben döktüğüm sıvı maddenin içerisinde yanıcı bir madde olduğunu ve Gözde'nin yanacağını düşünmedim. Amacım ve kastım da bu değildi. Alkollü olmam ve Gözde'nin D.Y.'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum."
ŞİKAYETÇİ OLDU
Müşteki Yılmaz ise yüzünü yakan ve çalışamaz duruma gelmesine sebep olan sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.
Yılmaz, şüpheliyi tanımadığını, aralarında bir husumetli bulunmadığını dile getirmişti.
Hastanede tedavi altındayken D.Y. adlı kişiden "Sizi bıçaklattıracağım. Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi. Siz bir daha Kadıköy'e giremezsiniz." diye tehdit mesajları aldığını söylemişti.
İSTENEN CEZA
Sanığın eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği anlatılan iddianamede, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında gelecek günlerde hakim karşına çıkması bekleniyor.