"Kadıköy'de hoş geldin partisi" (15 Eylül spor manşetleri)
Günün spor manşetlerinde, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. 15 Eylül 2025 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine, 1 dakikada göz atın.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.