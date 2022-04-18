Kadıköy'de istinat duvarı çöktü

Müteahhit ile tartışma yaşayan bina sakini, "Benim apartmanımda kalorifer açıldı, parkeler açıldı. 'Ağabey, hiçbir şey yok ben ölçümü yatırdım.' diyor. Bizim yöneticimize gidiyorum. 'Ben belediyeden şey aldım.' diyor. Bana WhatsApp'tan bir şeyler gösteriyor. Benim de zaten yakın gözlüğüm yok tamam diyorum. Her gün diyorum ki, 'Osman ağabey kayıyor bina. Bina gidiyor.' Benim kapıcım bir dakika önce oradan geçmiş. Adam bir dakika önce geçse ölüp gidecek. Bunun vebalini kim verecek. Torunum bende, kızım panik atak. Orada yıkıldı kaldı. Bu kadar basit mi. Para her şey mi. Belediye, ona ruhsat veren de öyle. Belediyeden bize bir bilgi veren olmadı" dedi.