Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji

"KUTLAMAYA GELDİK"

Caddedeki kutlamalara Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gelenler Cumhuriyetin 101. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

Kutlama için caddeye gelenler arasında tavşanı Lola'yı getiren bir vatandaş ise, "Bugün Lola ile geldik burada en güzel şekilde kutlamak için. Caddebostan'da kutlamaya geldik." dedi.

Lola kutlamalar için caddeye gelenlerin ilgi odağı oldu.