Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Korteji düzenlendi. Bağdat Caddesi’nden başlayan motosiklet korteji Edirnekapı Şehitliği'ne kadar devam etti.

Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Cumhuriyet Bayramı motosiklet korteji düzenlendi.

Korteje katılanlar Bağdat Caddesi’nden başlayarak kortejle beraber ilerledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji - 2

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen motosikletler Bağdat Caddesi boyunca korna çalarak ilerledi.

Caddede yürüyenler ve kortej geçişini izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe alkışlarla destek verdi.

Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji - 3

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ SAAT 19.00'DA

Diğer yandan, Bağdat Caddesi’nde saat 19.00’da başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü için caddede hazırlıklar başladı.

Dev ekranların kurulduğu cadde, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji - 4

7'den 70'e herkes Türk bayraklarıyla saat 19.00'da başlayacak yürüyüşe katılmak için beklemeye başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü için saat 17.00 itibariyle cadde trafiğe kapatıldı.

Suadiye Işıklar'dan saat 19.00'da başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşünün Göztepe Işıklar'da sona ermesi planlanıyor.

Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji - 5

"KUTLAMAYA GELDİK"

Caddedeki kutlamalara Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gelenler Cumhuriyetin 101. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

Kutlama için caddeye gelenler arasında tavşanı Lola'yı getiren bir vatandaş ise, "Bugün Lola ile geldik burada en güzel şekilde kutlamak için. Caddebostan'da kutlamaya geldik." dedi.

Lola kutlamalar için caddeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

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