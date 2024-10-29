Kadıköy'de motosikletlilerden 29 Ekim korteji
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Korteji düzenlendi. Bağdat Caddesi’nden başlayan motosiklet korteji Edirnekapı Şehitliği'ne kadar devam etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Cumhuriyet Bayramı motosiklet korteji düzenlendi.
Korteje katılanlar Bağdat Caddesi’nden başlayarak kortejle beraber ilerledi.