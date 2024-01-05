Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı
İstanbul Kadıköy’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minübüsünü kaçırdıktan sonra Pendik’te aracı bırakan şüpheli Tolga N., olayın ardından Ankara’ya giderek, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştı. Kapıdaki korumalar tarafından durdurulan Tolga N., “Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım.” demesi üzerine gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy’de dün özel bir okula ait servis aracı, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kaçırıldı.Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lasiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırdı.