Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı

İstanbul Kadıköy’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minübüsünü kaçırdıktan sonra Pendik’te aracı bırakan şüpheli Tolga N., olayın ardından Ankara’ya giderek, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştı. Kapıdaki korumalar tarafından durdurulan Tolga N., “Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım.” demesi üzerine gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı - 1

Kadıköy’de dün özel bir okula ait servis aracı, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kaçırıldı.

Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lasiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı - 2

Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi, “Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım.” diyerek araçtan indirdi. Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçerken, servis minibüsü Pendik’te terk edilmiş halde bulundu.

Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı - 3

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ KAMERA KAYITLARINDAN BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı.

Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.
Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı - 4

BEŞTEPE’DE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara’dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi.

Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada, “Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım.” dediği belirlendi.

Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul’da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu’nda gözaltına alındığı ardından İstanbul’dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı - 5

KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray’a gittiği oradan Gebze’ye geçtiği öğrenildi.

Kocaeli’ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.’nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara’ya ulaştığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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