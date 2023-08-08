Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, bu kez de yanında bulunan arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E. F. ve E. C. F., polise dakikalarca tepki göstererek haksızlık yapıldığını iddia etti.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 1

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, bu kez de yanında bulunan arkadaşları polise zor anlar yaşattı.

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Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 2

Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E. F. ve E. C. F., polise dakikalarca tepki göstererek haksızlık yapıldığını iddia etti.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 3

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi. Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen E. F. ve E. C. F., uzun süre polise dil döktü.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 4

Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155'i arayarak şikayetçi oldu.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 5

Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., "Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar" dedi.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 6

Uzun süre polise diren E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.

Kadıköy'de olaylı gece: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı - 7
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