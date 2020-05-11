Kadıköy'de restoran yangını

Kadıköy Balıkçılar Çarşısında bulunan bir restoranı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraş vererek söndürdüğü yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Anadolu Ajansı 11.05.2020 - 03:50

İstanbul 'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.

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