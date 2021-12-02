Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan sahili kırmızıya büründürdü. Dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlattı. Durumun Marmara'nın su kalitesinin bozulduğunu gösterdiğini söyleyen uzmanlar önlem çağrısı yaptı.

Haberler - DHA 02.12.2021 - 11:51

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 1

'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 2

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 4

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Bugün çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 5

Bir başka vatandaş, "Yosunlar nedeniyle sahilin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var" diye konuştu.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 6

"SU KALİTESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş değil. Su kalitesinin bozulduğunu göstererek Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 7

Albay, "Şu an tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyor. Ekosistemi çökertiyor. Bir an önce önlem alınmalı” şeklinde konuştu.

Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 8
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 9
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 10
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 11
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 12
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 13
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 14
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı - 15

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