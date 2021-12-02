Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

Haberler - DHA 02.12.2021 - 11:51
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı.
Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı.
Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Bugün çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi
Bir başka vatandaş, "Yosunlar nedeniyle sahilin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var" diye konuştu.
Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş değil. Su kalitesinin bozulduğunu göstererek Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.
Albay, "Şu an tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyor. Ekosistemi çökertiyor. Bir an önce önlem alınmalı” şeklinde konuştu.