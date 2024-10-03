Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar

İstanbul’da bir taksici ücretini ödemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

Olay, 27 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Kadıköy’de yaşandı.

İddiaya göre, 55 yaşındaki taksi şoförü İsmail Kuru, Maltepe’den aracına aldığı iki yolcuyu Kadıköy’e götürdü.

Üzerinde nakit olmadığını söyleyen şüpheliler, parayı Kuru’nun IBAN’ına göndereceklerini söyledi.

Taksi şoförü Kuru, IBAN ile ödemenin yasak olduğunu belirtti ancak yolcular ısrarcı olunca kabul etti.

Araçtaki şüpheliler, ödemeyi yaptıklarını söyledi ancak hesabını kontrol eden taksici, ödemenin gelmediğini fark etti.

Bunun üzerine tartışma çıktı.