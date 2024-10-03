Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde taksi şoförü İsmail Kuru, taksi ücretini ödemeyen iki kişinin saldırısına uğradı. Kuru, yüzüne ve başına aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Kuru’nun tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler, olaya tepki gösterip güvenlik için kabinli araç isteklerini dile getirdi.

Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar - 1

İstanbul’da bir taksici ücretini ödemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

Olay, 27 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Kadıköy’de yaşandı.

İddiaya göre, 55 yaşındaki taksi şoförü İsmail Kuru, Maltepe’den aracına aldığı iki yolcuyu Kadıköy’e götürdü.

Üzerinde nakit olmadığını söyleyen şüpheliler, parayı Kuru’nun IBAN’ına göndereceklerini söyledi.

Taksi şoförü Kuru, IBAN ile ödemenin yasak olduğunu belirtti ancak yolcular ısrarcı olunca kabul etti.

Araçtaki şüpheliler, ödemeyi yaptıklarını söyledi ancak hesabını kontrol eden taksici, ödemenin gelmediğini fark etti.

Bunun üzerine tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar - 2

Şüpheliler tartışmanın hemen ardından araçtan inerek kaçmaya başladı.

Ücretini alamayan Kuru ise, kaçan şüphelileri yakalamak için peşlerinden koştu.

Şüpheliler ile taksi şoförü arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.

Kovalama sırasında Kuru, bir şüpheliyi yakaladığı sırada arkadan gelen diğer şüpheli yüzüne yumruk attı.

Aldığı darbeyle baygınlık geçiren taksici düşerek kafasını yere vurdu.

Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar - 3

Şüpheliler olay sonrasında yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen taksici Kuru, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri 1 gün sonra yakaladı.

İki şüphelinin de kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan poliste daha önceden 10’ar suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy’de taksiciye saldırı: Parasını vermeyip ağır yaraladılar - 4

TAKSİCİLERDEN KONVOYLU PROTESTO

Saldırı haberini alan taksiciler, meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etmek için konvoy oluşturdu.

Taksiciler konvoy halinde saldırıya uğrayan taksi şoförü İsmail Kuru’nun tedavi gördüğü hastanenin önünde biraraya geldi.

Can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen taksiciler, kabinli araç isteklerini dile getirdi.
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