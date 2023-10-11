Kadıköy’de taksilere yönelik denetim

İstanbul Kadıköy’de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 taksi şoförüne toplamda 4 bin 875 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü, “İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk.” dedi.

Kadıköy’de taksilere yönelik denetim - 1

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’deki Rıhtım Caddesi’nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de taksilere yönelik denetim - 2

Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

Kadıköy’de taksilere yönelik denetim - 3

9 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436’şar liradan 3 bin 924 lira, bir taksi şoförüne de aracın muayenesi olmadığı için 951 lira ceza yazıldı.

Kadıköy’de taksilere yönelik denetim - 4

Denetimde, 10 taksi şoförüne toplam 4 bin 875 lira ceza yazıldı.

Kadıköy’de taksilere yönelik denetim - 5

“AĞZIMIZIN PAYINI ALMIŞ OLDUK”

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, “İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk. Daha dikkatli olacağım.” dedi.

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