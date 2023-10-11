Kadıköy’de taksilere yönelik denetim
İstanbul Kadıköy’de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 taksi şoförüne toplamda 4 bin 875 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü, “İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk.” dedi.
Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’deki Rıhtım Caddesi’nde taksilere yönelik denetim yaptı.Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.