Kadıköy'de tehlikeli cadde: Aynı noktada sürekli kaza oluyor
Kadıköy’de bulunan Cemil Topuzlu Caddesi'nde neredeyse her ay meydana gelen trafik kazaları hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir risk oluşturuyor. Yaşanan 4 farklı kazanın görüntüleri kameralara yansırken mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.
Kadıköy Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesinde sık sık yaşanan kazalar bölge sakinlerini adeta canından bezdirdi. İddiaya göre, kimi sürücüler yol ortasında bulunan ağacı fark etmeyip kaza yaparken kimileri ise hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıyor.