Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Kadıköy’de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki motosiklet sürücüsü ile bir taksi şoförüne cezai işlem uyguladı. Ceza yazılmasına tepki gösteren taksi şoförü, "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım." diyerek polis ekipleriyle tartıştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yaptı.