Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

BİN 979 LİRA CEZA YAZILDI

Para cezası yazılan taksi şoförü Ersan Akın ise, "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım." diyerek duruma tepki gösterdi.

Kendisine ceza yazan polis ekipleriyle uzun süre tartışan Akın, "Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geldi de ona mı yol vermedim. Ben bir şey görmedim ki. Sağda durmuş. Gelip de atlarsa önüme ben ne yapayım ki. Benim suçum ne. Akşama kadar orada mı duralım." dedi. Akın, "Böyle bir sistem olur mu ? Ben yayayı görmedim ki. Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geçidinde durdum. Yayaları da görmedim. Bu cezaya maruz kaldım. Kurallara uyan bir kişiyim." şeklinde konuştu.

Taksi şoförü " Bir itirazınız varsa varsa Sulh Ceza Mahkemes'ne gidersiniz." diyen polis ekiplerine tepki göstermeye devam etti.

Bu sırada çevredeki bir esnaf, taksi şoförünü sakinleştirmeye çalıştı.