Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama

İstanbul Kadıköy'de yer altından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma ile birlikte yaşanan patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 1

Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis  ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 3

Yanma ile birlikte yaşanan patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 5

Patlamalarla çıkan kıvılcımların havayı aydınlattığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 6
Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 7
Kadıköy'de yer altı elektrik kablolarında patlama - 8

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